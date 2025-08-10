Israele, Netanyahu: "No politica della fame a Gaza, è Hamas a rubare aiuti"

“Se avessimo avuto una politica di fame, nessuno a Gaza sarebbe sopravvissuto dopo due anni di guerra. Ma la nostra politica è stata esattamente l’opposto. Abbiamo fatto entrare, come ho detto, quasi 2 milioni di tonnellate di aiuti. Eppure, negli ultimi mesi, Hamas ha saccheggiato con violenza i camion di aiuti destinati ai civili palestinesi”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, mostrando poi un pacco di aiuti in video: “Ecco le tonnellate e tonnellate di aiuti umanitari che Israele ha fatto passare sul lato di Gaza del valico di Kerem Shalom e che sono semplicemente rimaste lì, perché non vengono distribuite” ha aggiunto.