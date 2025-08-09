Accesso Archivi

sabato 9 agosto 2025

Ucraina, Zelensky: "Decisioni che escludono Kiev sono nate morte"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha rifiutato sabato la cessione formale di territorio ucraino, sottolineando in un discorso video che Kiev deve prendere parte a qualsiasi negoziato per porre fine alla guerra. Ha respinto quindi il vertice programmato tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, avvertendo che qualsiasi accordo di pace che escluda Kiev porterebbe a “decisioni nate morte”. L’incontro, previsto per venerdì in Alaska, è visto come una potenziale svolta dopo settimane di frustrazione per il fatto che non fosse stato fatto di più per sedare i combattimenti. Zelensky ha affermato che l’integrità territoriale dell’Ucraina non deve essere negoziabile e ha sottolineato che una pace duratura deve includere la voce dell’Ucraina al tavolo.