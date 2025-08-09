Incontro Trump-Putin su Ucraina, sfuma ipotesi Roma. Sarà il 15 agosto in Alaska

È scaduto l’ultimatum dettato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo omologo russo per arrivare a un accordo di cessate il fuoco in Ucraina, ma ciò che preme più a Trump è incontrare Vladimir Putin il prima possibile. Per questo avrebbe sondato, nel corso della telefonata avuta giovedì con la premier Giorgia Meloni, la disponibilità dell’Italia per ospitare a Roma l’incontro sulla guerra in Ucraina con Vladimir Putin e – forse – il leader ucraino Volodymyr Zelensky. La premier avrebbe accolto positivamente la richiesta, ma l’ipotesi sarebbe già tramontata per la contrarietà di Mosca, che considera l’Italia troppo schierata con Kiev. Infine l’annuncio dello stesso Trump: il faccia a faccia sarà il 15 agosto in Alaska.

Versione confermata anche da una fonte dell’agenzia russa Tass, secondo cui l’incontro “non sarà in Europa”. Ciò che si sa, stando sempre alla Tass, è che l’incontro tra Trump e Putin potrebbe avvenire alla fine della prossima settimana. Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko si è fatto avanti per organizzare il vertice. “Decidiamo in anticipo: ad esempio, la città eroica di Minsk, Istanbul, Ginevra”, ha detto intervistato dal Time, “una volta deciso, tra un mese ci sarà questo incontro. Il primo giorno discuteremo, ad esempio, delle relazioni tra Stati Uniti e Russia. Il secondo giorno, se raggiungiamo un accordo su un progetto di documento, invitiamo Zelensky. Sarà una cosa dignitosa”.

Secondo indiscrezioni, una bozza di piano tra Washington e Mosca sulla fine della guerra in Ucraina sarebbe già in fase di elaborazione in vista dell’incontro. La Russia acconsentirebbe di fermare gli attacchi e l’offensiva con la cessione da parte di Kiev dei territori attualmente occupati, ovvero l’intera area orientale del Donbass e la Crimea. Il premier polacco Donald Tusk, dopo una telefonata con Zelensky, ha avanzato la speranza, almeno, di “un congelamento del conflitto”, che già rappresenterebbe un passo avanti.

Intanto Putin ha tenuto conversazioni con i leader dei Paesi sostenitori della Russia: la Cina e l’India. In una telefonata con Xi Jinping, i leader hanno espresso reciproco sostegno che “non cambierà in nessuna circostanza”, mentre il presidente cinese ha lodato “il miglioramento delle relazioni tra Russia e Stati Uniti e il progresso verso una soluzione politica della crisi ucraina”. Putin ha poi sentito il premier indiano Narendra Modi che sui social ha fatto sapere: “Ho avuto un’ottima e approfondita conversazione con il mio amico. Lo ringrazio per aver condiviso gli ultimi sviluppi sull’Ucraina”. Sia Xi che Modi sono stati anche aggiornati dal leader del Cremlino sul suo incontro a Mosca con l’inviato speciale statunitense Steven Witkoff.