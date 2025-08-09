Londra, 150 arresti alla manifestazione pro Pal

La polizia di Londra ha arrestato circa 150 persone dopo che i manifestanti hanno intenzionalmente violato una nuova legge che vieta il sostegno a un gruppo pro-palestinese, sostenendo che la normativa limita in modo improprio la libertà di espressione. In una dichiarazione pubblicata su X, precedentemente noto come Twitter, la Metropolitan Police di Londra ha affermato che gli agenti stanno procedendo sistematicamente attraverso la folla, effettuando ulteriori arresti. I sostenitori di Palestine Action hanno organizzato una serie di proteste in tutto il Regno Unito dall’inizio di luglio, quando il Parlamento ha messo al bando il gruppo e ha vietato a chiunque di manifestare pubblicamente sostegno nei suoi confronti.

“All’interno di questa folla un numero significativo di persone mostra cartelli che esprimono sostegno a Palestine Action, che è un gruppo vietato“, ha scritto su X la Metropolitan Police Service. “Gli agenti sono intervenuti e stanno effettuando arresti”. Gli attivisti avevano spruzzato vernice rossa nei motori di due aerocisterne presso la base RAF di Brize Norton, nell’Oxfordshire, e avevano provocato ulteriori danni utilizzando piede di porco. In precedenza, Palestine Action aveva preso di mira appaltatori della difesa israeliana e altri siti in Gran Bretagna che, a loro avviso, avevano legami con l’esercito israeliano.

I sostenitori del gruppo stanno impugnando il divieto in tribunale, sostenendo che il governo è andato troppo oltre nel dichiarare Palestine Action un’organizzazione terroristica. Sebbene il primo ministro Keir Starmer abbia irritato Israele annunciando l’intenzione di riconoscere uno Stato palestinese entro la fine dell’anno, molti sostenitori della causa palestinese nel Regno Unito criticano il governo per non aver fatto abbastanza per porre fine alla guerra a Gaza. Sabato pomeriggio, i manifestanti pro-palestinesi si stavano radunando nel centro di Londra per una marcia che si concluderà di fronte ai cancelli del numero 10 di Downing Street, residenza e uffici ufficiali del primo ministro.