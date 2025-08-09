Gaza, migliaia in marcia a Londra contro la guerra: "Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera"

Migliaia di persone hanno sfilato sabato per le strade del centro di Londra per protestare contro la guerra in corso a Gaza. La protesta, organizzata dalla Palestine Solidarity Campaign, chiedeva la fine dell’offensiva israeliana a Gaza. I manifestanti tenevano striscioni anti-Israele e bandiere palestinesi. Una bandiera riportava la frase “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”, riferendosi al fiume Giordano e al Mar Mediterraneo. La frase è un grido di battaglia per gli attivisti pro-Palestina. Londra è già stata teatro di diverse manifestazioni simili.