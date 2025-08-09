ette civili sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti in un attacco, a nord del campo profughi di Nuseirat e a sud di Wadi Gaza, nella Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa.Fonti mediche dell’ospedale Al-Awda hanno riferito che cinque persone sono state uccise e 33 ferite a seguito dell’attacco contro un gruppo di cittadini a nord del campo profughi di Nuseirat.Hanno aggiunto che due cittadini sono stati uccisi e un altro è rimasto ferito quando le forze di occupazione israeliane hanno preso di mira raduni di cittadini vicino a un punto di distribuzione di aiuti in via Salah al-Din, a sud di Wadi Gaza, nella Striscia di Gaza centrale. Fonti locali hanno riferito che l’artiglieria israeliana ha bombardato il quartiere di al-Zeitoun, a sud-est di Gaza City, in concomitanza con un attacco di droni israeliani nei pressi della moschea di al-Shaheed, a est del campo profughi di al-Bureij, nella Striscia di Gaza centrale
Gaza, raid Idf sulla Striscia: morti
No dell’Onu al piano di occupazione di Gaza City di Netanyahu
Gaza Israele, la diretta di oggi 9 agosto
Israele si prepara ad avviare il piano di occupazione di Gaza City con l’Onu e le cancellerie europee che chiedono al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Raid sabato mattina dell’Idf sulla Striscia con vittime
Inizio diretta: 09/08/25 08:24
Fine diretta: 09/08/25 23:00
Fonti palestinesi: 7 civili uccisi e decine di feriti in attacchi israeliani a Gaza