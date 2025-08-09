Colombia, arrestato a Cali il narcotrafficante Federico Starnone

E’ stato arrestato questa mattina a Cali, in Colombia, Federico Starnone, sul quale pendeva una richiesta di arresto emessa il 3 giugno scorso dal gip di Reggio Calabria nell’ambito di una indagine della Dda.
L’uomo, originario di Locri, è stato fermato dalle unità della Direzione di Intelligence della Polizia Nazionale Colombiana, coadiuvate dalle Forze Speciali. La cattura di Starnone si inserisce nella più ampia operazione della Polizia di Stato contro la ‘ndrangheta che il 10 luglio scorso ha portato all’esecuzione di oltre 20 catture su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Reggio Calabria.
I soggetti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di far parte di associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanza stupefacente, di cui due a carattere transnazionale, nonché produzione, detenzione e spaccio di stupefacenti. In una di queste due organizzazioni figura con un ruolo centrale Starnone, dimorante stabilmente in Sudamerica, quale intermediario/referente del gruppo calabrese della città di Platì con i narcos colombiani ed ecuadoriani.
Nello specifico, all’uomo vengono contestati i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con le aggravanti connesse a due distinti tentativi di importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica.
A carico di Starnone era già stata emessa in passato una sentenza di condanna ad anni 5 e mesi 6 di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti.