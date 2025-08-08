Gaza, nuovi lanci aerei di aiuti su Deir al-Balah

Un lancio aereo di aiuti umanitari è stato effettuato venerdì su Deir al-Balah, nel centro della Striscia. L’operazione per paracadutare cibo e beni di prima necessità è parte dello sforzo umanitario internazionale per alleviare la fame tra i civili palestinesi a Gaza a cui partecipano Giordania, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Francia, Germania, Canada, Belgio e Italia. Il Gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato giovedì il piano per l’occupazione militare di Gaza City per smantellare la presenza di Hamas, con lo sfollamento di tutti i civili palestinesi dalla città settentrionale nei campi nella zona centrale della Striscia.