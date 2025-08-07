Ucraina, Cremlino: “Concordato incontro Trump-Putin nei prossimi giorni”

Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un incontro tra i presidenti dei due Paesi, Vladimir Putin e Donald Trump, nei prossimi giorni. I lavori per il vertice sono ora iniziati. Lo ha dichiarato ai giornalisti il consigliere del presidente russo Yuri Ushakov, citato da Interfax. “Su suggerimento della parte americana, è stato raggiunto un accordo di principio per tenere un incontro bilaterale al massimo livello nei prossimi giorni, ovvero un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump”, ha riferito. “Ora, insieme ai nostri colleghi americani, stiamo iniziando a definire i parametri specifici di questo incontro e il luogo in cui si terrà”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la sede “è stata concordata, in linea di principio, e ne daremo notizia più avanti”, ha precisato.

Dal vertice ci si attende una svolta sulla guerra

L’incontro tra Putin e Trump sarebbe il primo da quando il presidente Usa ha iniziato il suo secondo mandato. Sarebbe una pietra miliare significativa nella guerra che dura da oltre 3 anni, sebbene non vi sia alcuna promessa che un simile incontro porti alla fine dei combattimenti, poiché Russia e Ucraina rimangono molto distanti sulle loro richieste.

Secondo un nuovo sondaggio condotto da Gallup, gli ucraini sono sempre più desiderosi di un accordo che ponga fine alla lotta contro l’invasione russa. L’entusiasmo per un accordo negoziato rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto al 2022, l’anno di inizio della guerra, quando Gallup aveva rilevato che circa tre quarti degli ucraini desideravano continuare a combattere fino alla vittoria. Ora solo circa un quarto condivide questa opinione, con il sostegno alla continuazione della guerra in costante calo in tutte le regioni e in tutti i gruppi demografici. I risultati si basano su campioni di 1.000 o più intervistati di età pari o superiore a 15 anni residenti in Ucraina.

Alcuni territori sotto il radicato controllo russo, che rappresentano circa il 10% della popolazione, sono stati esclusi dai sondaggi condotti dopo il 2022 per mancanza di accesso. Secondo Gallup, l’opinione degli ucraini sul governo americano è crollata negli ultimi anni, mentre è aumentata quella positiva sulla leadership tedesca. Tre anni fa, circa due terzi degli ucraini approvavano la leadership statunitense. Da allora, nell’ultimo sondaggio, la percentuale è scesa al 16%, riflettendo le nuove tensioni tra i due Paesi da quando Trump è entrato in carica a gennaio. Tuttavia, sebbene il calo rispetto allo scorso anno sia stato sostanziale – il consenso per la leadership statunitense era del 40% nel 2024 – le opinioni positive sulla leadership statunitense erano già in calo prima dell’insediamento di Trump, forse a causa dell’antipatia mostrata da importanti politici repubblicani verso i miliardi di dollari di sostegno statunitense all’Ucraina.

Cremlino non ha commentato proposta di vertice Trump-Putin-Zelensky

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha detto ai giornalisti che il Cremlino non ha commentato la proposta avanzata dall’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, riguardo a un vertice a tre tra Trump, il presidente russo Vladimir Putin, e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Per quanto riguarda l’opzione di un incontro trilaterale, che per qualche motivo è stata discussa ieri a Washington, questa opzione è stata semplicemente menzionata dal rappresentante Usa durante l’incontro al Cremlino. Ma questa opzione non è stata discussa in modo specifico. La parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti”, ha detto Ushakov. “Proponiamo innanzitutto di concentrarci sulla preparazione di un incontro bilaterale con Trump e riteniamo che sia molto importante che questo incontro abbia successo e sia produttivo”, ha aggiunto.

Colloquio telefonico tra Lavrov e omologo turco

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo russo Sergey Lavrov in cui i due hanno discusso della situazione in Ucraina. Lo hanno riferito alla Tass fonti del ministero degli Esteri turco. “Una conversazione telefonica tra i ministri ha avuto luogo oggi, 7 agosto. È stata discussa la situazione nei negoziati tra Russia e Ucraina”, hanno detto le fonti.