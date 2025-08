Orrore in Francia, 32enne trovato morto ed eviscerato nel parco

Diversi media francesi riportano la notizia di un 32enne trovato morto ed eviscerato in un parco di Pont-de-Metz, in Francia. Secondo quanto scrive Courrier Picars, presente sul posto, il sindaco del comune, Loïc Bulant, ha dichiarato: “È un parco aperto alle famiglie, ai bambini. In estate è frequentato la sera dai giovani, ma non abbiamo mai avuto problemi. (…) È preoccupante, perché potrebbe creare una sorta di piccola psicosi”.

“I poliziotti e io abbiamo pensato a una scena del crimine piuttosto cruenta, stile Il silenzio degli innocenti“. Il sindaco conferma che si tratta di un uomo sgozzato, eviscerato, con braccia e gambe disposte a croce, “come una scena machiavellica“.

Il corpo dell’uomo, scrivono i giornali francesi, è stato trovato con numerose coltellate, con una profonda ferita al collo e l’addome squarciato. A trovarlo una passante nel parco Pré du Moulin.

Alcuni media riportavano che il cadavere sarebbe stato ritrovato in posizione a croce, come se fosse stato “messo in scena“. Un’informazione però smentita lunedì sera dalla procura di Amiens, che esclude un’azione rituale.

A 24 ore dal ritrovamento di un corpo sgozzato ed eviscerato a Pont-de-Metz, nella Somme, un uomo è stato arrestato e posto in stato di fermo questa mattina di martedì, ha riferito una fonte vicina al dossier, confermando le informazioni de Le Parisien.