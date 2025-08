Hiroshima, 80 anni dopo la bomba atomica si cercano ancora i resti dei dispersi

Quando 80 anni fa, il 6 agosto 1945, esplose la prima bomba atomica in Giappone, migliaia di morti e moribondi furono trasportati sulla piccola isola rurale di Ninoshima, appena a sud di Hiroshima, da imbarcazioni militari con equipaggi addestrati per missioni suicide. Molte delle vittime avevano i vestiti bruciati e la pelle appesa al viso e agli arti. A causa delle scarse cure mediche e dell’assistenza, secondo i documenti storici, solo poche centinaia erano ancora in vita quando l’ospedale da campo chiuse il 25 agosto. I morti furono sepolti in vari luoghi in operazioni caotiche e affrettate.

Decenni dopo, gli abitanti della zona sono alla ricerca dei resti dei dispersi, spinti dal desiderio di onorare le vittime e di portare sollievo ai sopravvissuti che sono ancora tormentati dai ricordi dei loro cari scomparsi. “Se non ci uniamo tutti, non uniamo le mani in preghiera e non onoriamo questi individui, credo che per loro la guerra non sia ancora veramente finita”, ha affermato Rebun Kayo, ricercatore dell’Università di Hiroshima che visita regolarmente Ninoshima alla ricerca dei resti. Finora Kayo ha trovato circa 100 frammenti ossei, tra cui pezzi di cranio e la mandibola di un neonato con alcuni dentini ancora attaccati.

L’attacco atomico statunitense, che precedette di tre giorni quello su Nagasaki e che mise di fatto fine alla Seconda guerra mondiale, distrusse istantaneamente la città giapponese e uccise decine di migliaia di persone vicino all’ipocentro, a circa 10 chilometri a nord di Ninoshima. Il bilancio delle vittime alla fine di quell’anno era di 140.000 morti.

All’età di 3 anni, Tamiko Sora era con i suoi genitori e le sue due sorelle nella loro casa a poco più di un km dal luogo in cui esplose la bomba: l’esplosione distrusse la loro casa e Sora rimase ustionata al viso, ma la maggior parte della sua famiglia sopravvisse. “Quando abbiamo aperto il coperchio del rifugio antiaereo, la città di Hiroshima era stata completamente distrutta e le montagne, che prima sembravano lontane, ora sembravano vicinissime”, ha raccontato.