New York, sparatoria a Manhattan: la polizia fa evacuare un edificio a Park Avenue

Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria avvenuta a Manhattan, New York. L’uomo che ha aperto il fuoco aveva una “storia documentata di problemi di salute mentale” ma il movente è ancora sconosciuto, ha dichiarato il commissario di polizia Jessica Tisch. Le autorità hanno identificato il sospettato, originario di Las Vegas, e hanno affermato che si è suicidato. La tragedia è accaduta in un edificio per uffici a Park Avenue che ospita alcune delle principali società finanziarie degli Stati Uniti e la National Football League. Tra le persone che hanno perso la vita c’è anche un poliziotto fuori servizio.