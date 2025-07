Home > Esteri > New York, sparatoria in grattacielo: 5 morti, tra cui il killer

Sono almeno cinque le persone, tra cui un agente di polizia, morte in una sparatoria in un edificio per uffici a Manhattan a New York. L’uomo armato aveva una “storia documentata di problemi di salute mentale”, ma il movente è ancora sconosciuto, ha dichiarato il commissario di polizia Jessica Tisch. Le autorità hanno identificato il sospettato, originario di Las Vegas, ed hanno affermato che si è suicidato. Il sindaco della città, Eric Adams, afferma che un altro uomo è rimasto gravemente ferito e versa ancora in condizioni critiche. Un agente fuori servizio ucciso era un immigrato di 36 anni proveniente dal Bangladesh. L’edificio in cui è avvenuto il fatto è a Park Avenue ed ospita alcune delle principali società finanziarie del paese e la National Football League.