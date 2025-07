Incendi in Grecia, fiamme vicino al centro di Atene: in azione canadair

Emergenza incendi anche ad Atene, in Grecia. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un rogo divampato oggi, 28 luglio, nei pressi di un campus universitario vicino al centro della capitale greca. Aerei e elicotteri antincendio hanno sorvolato il centro della città dirigendosi verso l’incendio vicino al campus, situato ai piedi del Monte Imetto, una delle montagne che circondano la capitale greca. In totale, 11 aerei e otto elicotteri sono intervenuti oltre a 110 uomini a terra, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. La polizia ha annunciato la chiusura delle strade nella zona, compresa l’unica tangenziale della città.