Albania, gli incendi bruciano migliaia di ettari di foreste

Le autorità dell’Albania hanno mobilitato circa 1.000 vigili del fuoco e altro personale di emergenza, accompagnati da camion, cinque elicotteri delle forze armate e un Canadair italiano offerto dalla protezione civile dell’Ue per combattere più di una dozzina di incendi boschivi in corso in tutto il paese. Nelle ultime due settimane, migliaia di ettari di foreste e altre aree verdi sono stati bruciati dagli incendi boschivi, che hanno distrutto anche alcune abitazioni.

Durante le operazioni di spegnimento sono rimasti feriti alcuni vigili del fuoco e agenti di polizia. Nel fine settimana almeno una dozzina di persone sono state arrestate con l’accusa di aver appiccato gli incendi. Nelle ultime 24 ore fino a lunedì le autorità hanno dovuto affrontare 34 incendi boschivi, spegnendone 17, mentre altri 17 continuano a destare grande preoccupazione.