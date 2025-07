Gaza-Israele, le notizie del giorno del 28 luglio 2025

A poche ore dalla tregua umanitaria scattata nella Striscia di Gaza continua l’arrivo di aiuti umanitari alla popolazione sia dal cielo che da terra: sia gli aerei dell‘Idf che quelli di Paesi vicini come Giordania ed Emirati, hanno lanciato tonnellate di cibo mentre camion egiziani sono entrati attraverso il valico di Rafah. Nelle ultime ore sono arrivate anche le parole del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, secondo cui a Gaza “non c’è fame”. Per il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, sono 14 i nuovi decessi nelle ultime 24 ore per malnutrizione e questo porta il numero totale dei morti per questa causa a 147, fra cui 88 bambini. Wafa riporta nuovi attacchi israeliani e altri morti, 34 nella giornata di lunedì.

