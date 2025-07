Gaza, Netanyahu attacca l'Onu: "Da oggi non ci sono più scuse sugli aiuti umanitari ai civili"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato domenica l’Onu di “inventare scuse e bugie sullo Stato di Israele”, mentre crescono le preoccupazioni per la fame nella Striscia di Gaza. In un videomessaggio, ha insistito sul fatto che le lamentele dell’Onu di non essere autorizzata a consegnare aiuti nel territorio sono infondate. “Noi glielo permettiamo. Ci sono strade sicure. Ci sono sempre state, ma oggi è ufficiale. Non ci saranno più scuse”, ha detto. Da mesi gli esperti alimentari avvertono del rischio di carestia a Gaza, dove Israele ha limitato gli aiuti perché sostiene che Hamas sottragga i beni per rafforzare il proprio potere, senza fornire prove a sostegno di tale affermazione.