Thailandia, migliaia di sfollati per il conflitto con la Cambogia

I centri di evacuazione in Thailandia, vicino al confine con la Cambogia, continuano ad accogliere masse di civili in fuga dal conflitto. I combattimenti, giunti al quarto giorno, hanno causato almeno 33 morti e oltre 168.000 sfollati.

Domenica mattina, in un rifugio nella provincia di Surin, gli sfollati occupavano gran parte del campus di un’università locale. Domenica la Thailandia e la Cambogia hanno manifestato la volontà di negoziare la fine della sanguinosa disputa di confine, grazie alla mediazione del presidente Donald Trump.

Sabato, il presidente statunitense ha scritto su Truth di aver parlato con i leader di Thailandia e Cambogia e di aver suggerito che non avrebbe portato avanti gli accordi commerciali con nessuno dei due paesi se le ostilità fossero continuate. In seguito ha dichiarato che entrambe le parti hanno accettato di incontrarsi per negoziare un cessate il fuoco. Nonostante gli sforzi diplomatici, domenica i combattimenti sono continuati lungo alcune zone del confine conteso, con entrambe le parti che si sono accusate a vicenda di nuovi bombardamenti e movimenti di truppe.