Ocasio-Cortez e il vestito ‘Tax the Rich’ del Met Gala 2021: dovrà pagare migliaia di dollari

La deputata Alexandria Ocasio-Cortez fece scalpore quando si presentò al Met Gala del 2021 con un abito di stilista recante la scritta “Tax the Rich” (Tassare i ricchi) stampata sul retro. Quattro anni dopo, sta ancora saldando il conto, scrive il New York Times.

Ocasio-Cortez aveva pagato personalmente circa 1.000 dollari per noleggiare l’abito e gli accessori. Ma secondo un rapporto pubblicato venerdì dal Comitato Etico della Camera, composto da membri di entrambi i partiti, il pagamento iniziale non rifletteva il valore reale di mercato, violando così le regole della Camera dei Rappresentanti.

Pur non ritenendo che la deputata avesse agito con intenzione di truffare i fornitori, il comitato ha stabilito che “sarebbe opportuno” che la Ocasio-Cortez versasse ulteriori 2.733,28 dollari per coprire l’intero valore stimato del suo outfit.

Cosa era successo al Met Gala 2021

La presenza di Ocasio-Cortez, oggi 35enne, attirò l’attenzione internazionale nell’autunno del 2021. Solitamente, gli invitati indossano abiti su misura forniti gratuitamente dagli stilisti, che coprono anche il costo dei biglietti.

Tuttavia, le norme etiche della Camera vietano ai deputati di accettare regali come “mance, favori, sconti, intrattenimento, ospitalità, prestiti, rinunce o altri beni di valore economico”. I parlamentari possono partecipare a eventi di beneficenza, ma solo se invitati dall’organizzazione ospitante. In questo caso, Ocasio-Cortez e il suo compagno erano ospiti di Anna Wintour e quindi autorizzati – ricostruisce ancora il New York Times.

Ocasio-Cortez aveva inizialmente pagato 990,76 dollari per il noleggio dell’abito, scarpe, borsa, gioielli e un fermaglio floreale. Tuttavia, il comitato, dopo la propria analisi, ha stabilito che il valore equo di mercato era molto più alto.

Secondo il comitato, acquistare l’abito sarebbe costato 18.837,30 dollari; il valore del noleggio è stato stimato in 2.976,29 dollari, con costi aggiuntivi che portano il totale a 3.724,04 dollari.