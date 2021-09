La giovane deputata democratica all'evento glamour di New York: "Aprire dibattito sull'equità"

(LaPresse) “Tassate i ricchi”. Un abito elegantissimo per trasmettere un messaggio politico. È quello che ha fatto Alexandria Ocasio-Cortez al Met Gala, l’evento tra i più glamour dell’anno che si è tenuto al Metropolitan Museum di New York con una parata di star. “Il messaggio è ‘Tassate i ricchi’, proprio lì. Si tratta di aprire un dibattito sull’uguaglianza e l’equità nel nostro sistema. Questo dibattito è particolarmente rilevante in quanto stiamo discutendo sia del budget sia del disegno di legge di riconciliazione del budget. Parliamo di fornire alle famiglie che lavorano assistenza all’infanzia, assistenza sanitaria e affrontare la crisi climatica nella misura che merita”, ha spiegato la giovane deputata democratica.

