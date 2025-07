Norwich, scontri a manifestazione anti-immigrazione fuori da un hotel per richiedenti asilo

Centinaia di persone hanno protestato sabato davanti a un hotel di Norwich che ospita richiedenti asilo, dando luogo a scontri con la polizia. Circa 350-400 manifestanti anti-immigrazione sono arrivati sventolando bandiere di San Giorgio e mostrando cartelli, gridando slogan come “vogliamo indietro il nostro Paese”.

La manifestazione si inserisce nel contesto delle crescenti tensioni legate alla politica del governo britannico di sistemare i richiedenti asilo in hotel, una misura che ha già provocato disordini in varie parti del Paese. Nel luglio dell’anno scorso, tensioni simili hanno portato a diversi giorni di disordini in Irlanda del Nord dopo l’arresto di due adolescenti accusati di violenza sessuale.