Gaza, camion con aiuti umanitari verso il valico di Kerem Shalom

Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva statale egiziana Al-Qahera News TV, decine di camion che trasportavano aiuti umanitari nella penisola del Sinai in Egitto hanno iniziato a dirigersi verso il valico di Kerem Shalom per essere sottoposti a controlli prima di poter entrare nella Striscia di Gaza.

Le immagini mostrano i camion in coda per attraversare il confine nelle prime ore del mattino, mentre l’esercito israeliano ha iniziato una tregua limitata di 10 ore al giorno in tre zone di Gaza. L’esercito ha dichiarato che avrebbe iniziato una “pausa tattica” a Gaza City, Deir al-Balah e Muwasi, tre aree del territorio densamente popolate, per “aumentare la portata degli aiuti umanitari” che entrano nel territorio. La tregua inizia ogni giorno alle 10:00 e termina alle 20:00 ora locale fino a nuovo avviso, a partire da domenica.