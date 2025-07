Betlemme, padre Ielpo: “Futuro di pace sia per tutti”

“Un messaggio di pace e di speranza per un futuro di benessere per tutti. Non ci può essere un futuro così se non per tutti”. È il messaggio portato dal nuovo Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, che sabato mattina ha fatto il suo ingresso a Betlemme, primo ingresso ufficiale in Palestina.

Padre Ielpo è stato accompagnato dal vicario custodiale, padre Ibrahim Faltas, e da molti frati provenienti da Gerusalemme, e ha ricevuto il benvenuto da parte delle autorità civili e religiose del posto.

Nel suo breve saluto durante la cerimonia svolta nell’adiacente chiesa di Santa Caterina, il sacerdote francescano ha detto: “In questo luogo, duemila anni fa, un angelo ha portato l’annuncio della nascita del Salvatore a dei pastori che vegliavano il loro gregge. Dopo lo stupore iniziale quei pastori udirono il canto del coro angelico: ‘Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore’. La pace sulla terra è il riflesso della gloria di Dio nei cieli. E la gloria di Dio sulla terra si chiama pace. Senza pace non c’è gloria di Dio”.