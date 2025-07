Amanti sorpresi a concerto Coldplay, Gwyneth Paltrow volto temporaneo di Astronomer: "Qui per rispondere alle vostre domande"

La startup di intelligenza artificiale Astronomer ha pubblicato un video ironico in cui Gwyneth Paltrow scherza sul recente scandalo virale che ha coinvolto l’ex Ceo Andy Byron e la sua amante segreta Kristin Cabot, una relazione clandestina resa pubblica dall’ex marito dell’attrice Chris Martin durante un concerto dei suoi Coldplay.

“Sono stata assunta con un contratto a tempo determinato per parlare a nome degli oltre 300 dipendenti di Astronomer”, ha dichiarato nel video pubblicato venerdì sera sul profilo LinkedIn dell’azienda. Una clip in cui Paltrow ha risposto ironicamente alle domande più frequenti sull’azienda, sfruttando l’occasione per promuovere l’evento “Beyond Analytics”.