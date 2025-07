Francesca Ariazzi morta a Ibiza, malore mentre aspettava traghetto

Tragedia a Ibiza: è morta una ragazza italiana che si trovava lì in vacanza, Francesca Ariazzi. La giovane si trovava in coda in attesa di un traghetto da Formentera quando ha avuto un malore: dopo 5 giorni è morta in ospedale. La notizia è riportata dal Giornale di Brescia.

Al centro della polemica, sempre secondo il quotidiano, ci sarebbe il ritardo nei soccorsi decisivo per Francesca Ariazzi. Era appena sbarcata dal traghetto partito da Formentera.

“Era appena scesa dal traghetto che collega Formentera con Ibiza” scrive il Giornale di Brescia. “Di lì a poche ore si sarebbe imbarcata sul volo di rientro a casa, dopo una settimana con le amiche del cuore sulla più piccola e gettonata delle Baleari. Una volta sulla banchina del porto ibizenco però un attacco al cuore. Improvviso e letale. Francesca Ariazzi, 36enne impiegata di banca, cresciuta a Caionvico e da qualche tempo di casa a Sant’Eufemia, ha perso conoscenza e non si è più ripresa”.

Chi era Francesca Ariazzi

La giovane bresciana lavorava per BPER Banca, come riportano i suoi profili social.

Ha studiato Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale presso Università degli Studi di Verona.