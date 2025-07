Home > Esteri > Gaza, Witkoff in Sardegna per negoziati su cessate il fuoco

Intanto Hamas ha presentato a Israele una proposta per il cessate il fuoco

L’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, incontrerà oggi in Sardegna il ministro israeliano Ron Dermer e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani nell’ambito dei negoziati sul cessate il fuoco e l’accordo sulla liberazione degli ostaggi a Gaza. Lo scrive su X Barak Ravid, giornalista di Axios. In precedenza il sito aveva detto che l’incontro si sarebbe tenuto a Roma.

L’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, è arrivato a Olbia, in Sardegna.

Lo riporta Avi Scharf, giornalista del quotidiano israeliano Haaretz.