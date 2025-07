Ucraina, migliaia in piazza contro una controversa legge sulle agenzie anticorruzione

Migliaia di persone si sono riunite martedì a Kiev e in altre città dell’Ucraina per sollecitare il presidente Volodymyr Zelensky a porre il veto a un controverso disegno di legge che minaccia le agenzie anti-corruzione del Paese. È la prima grande manifestazione contro il governo in più di tre anni di guerra. Il Parlamento ucraino ha approvato una legge che rafforzerà il controllo di due principali agenzie anti-corruzione, che secondo i critici potrebbe indebolirne significativamente l’indipendenza e dare alla cerchia del presidente Zelensky una maggiore influenza sulle indagini. Zelensky ha convertito il disegno di legge in legge, secondo il sito web del Parlamento martedì scorso. La lotta alla corruzione radicata è fondamentale per il tentativo dell’Ucraina di aderire all’Unione Europea e mantenere l’accesso a miliardi di dollari in aiuti occidentali. L’approvazione della legislazione ha scatenato l’indignazione pubblica in Ucraina. In un post su X, la commissaria europea per l’Allargamento Marta Kos ha espresso preoccupazione per il voto del Parlamento, definendolo “un serio passo indietro”.