Epstein, Cnn pubblica foto con Trump: era alle nozze del presidente Usa

La Cnn pubblica una serie di filmati e foto inediti o finora poco noti che rivelano nuovi dettagli sulla passata relazione di Donald Trump con Jeffrey Epstein. Delle foto del 1993 confermano per la prima volta che Epstein era presente alle nozze di Trump con Marla Maples. La presenza del finanziere alla cerimonia al Plaza Hotel, rileva la Cnn, non era nota fino ad ora.

Inoltre, un filmato di un evento di moda di Victoria’s Secret del 1999 a New York mostra Trump ed Epstein che ridono e chiacchierano prima della sfilata.

La Cnn ha scoperto il filmato originale durante un’analisi di filmati d’archivio di Trump in occasione di eventi degli anni ’90 e 2000. Trump ed Epstein apparivano insieme in almeno un video tra i pochi filmati d’archivio analizzati.

I nuovi filmati e foto, sottolinea la Cnn, risalgono a prima dei problemi legali di Epstein, ma giungono nel contesto di un rinnovato esame del passato rapporto tra Trump e il finanziere. In una breve telefonata con la Cnn martedì, il presidente Usa, interrogato sulle foto del matrimonio, ha risposto: “Sta scherzando”, prima di bollare ripetutamente la Cnn e le sue notizie “fake news” e riattaccare.

In una dichiarazione alla Cnn, il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung, ha dichiarato: “Questi non sono altro che fotogrammi fuori contesto di video e immagini innocui di eventi ampiamente seguiti, per insinuare in modo disgustoso qualcosa di nefasto. Il fatto è che il presidente lo aveva cacciato (Epstein, ndr) dal suo club perché era un maniaco. Questa non è altro che la continuazione delle fake news inventate dai Democratici e dai media progressisti”.

Possibile nuovo interrogatorio per Ghislaine Maxwell

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che è “appropriato” che il Dipartimento di Giustizia chieda un nuovo interrogatorio per Ghislaine Maxwell, l’ex fidanzata di Jeffrey Epstein condannata per aver aiutato il finanziere ad abusare sessualmente di ragazze minorenni. Martedì, alla domanda sull’annuncio del vice procuratore generale Todd Blanche secondo cui il dipartimento avrebbe contattato gli avvocati di Maxwell per un colloquio, Trump ha detto che non ne sapeva nulla “ma sarebbe appropriato farlo”. Trump, che ha dovuto affrontare una crisi politica a causa dei documenti relativi alle indagini sul traffico sessuale di Epstein, ha aggiunto: “Non lo seguo molto. È una specie di caccia alle streghe”.