Usa, Trump su caso Epstein: "Appropriato nuovo interrogatorio Maxwell"

Il presidente Usa Donald Trump ha affermato che è “appropriato” che il Dipartimento di Giustizia chieda un nuovo interrogatorio per Ghislaine Maxwell, l’ex fidanzata di Jeffrey Epstein condannata per aver aiutato il finanziere ad abusare sessualmente di ragazze minorenni. Martedì, alla domanda sull’annuncio del vice procuratore generale Todd Blanche secondo cui il dipartimento avrebbe contattato gli avvocati di Maxwell per un colloquio, Trump ha detto che non ne sapeva nulla “ma sarebbe appropriato farlo”. Trump, che ha dovuto affrontare una crisi politica a causa dei documenti relativi alle indagini sul traffico sessuale di Epstein, ha aggiunto: “Non lo seguo molto. È una specie di caccia alle streghe”.

L’avvocato di Maxwell ha confermato martedì che ci sono state trattative con il governo e dice che Maxwell testimonierà sempre in modo veritiero. L’apertura agli avvocati di Maxwell fa parte di uno sforzo del Dipartimento di Giustizia di presentarsi come trasparente in seguito alla feroce reazione di alcune parti della base di Trump per un precedente rifiuto di rilasciare ulteriori documenti nell’indagine Epstein.