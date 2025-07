Un’esplosione è stata avvistata nella Striscia di Gaza settentrionale dal sud di Israele nelle prime ore di domenica. L’esercito israeliano ha emesso nuovi avvisi di evacuazione per la zona centrale di Gaza, un’area in cui le operazioni di terra sono state finora sporadiche. Per la prima volta dall’inizio dell’offensiva a Gaza, le Idf sono entrate a Deir al-Balah.