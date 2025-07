Gaza, colonne di fumo dopo i nuovi raid israeliani su Deir al-Balah

Il fumo si è alzato dopo i raid che hanno colpito domenica Deir al-Balah nella Striscia di Gaza. Ciò avviene mentre l’esercito israeliano ha pubblicato domenica nuovi avvisi di evacuazione per le aree centrali di Gaza, in una delle poche aree in cui l’esercito ha raramente operato con le truppe di terra. L’evacuazione interrompe l’accesso tra la città di Deir al-Balah e le città meridionali di Rafah e Khan Younis nella stretta enclave. L’annuncio è arrivato mentre Israele e Hamas stanno tenendo colloqui per il cessate il fuoco in Qatar, ma i mediatori internazionali affermano che non ci sono stati progressi.