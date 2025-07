Dazi, Merz: "L'obiettivo è tariffe basse per entrambe le parti"

“Più basse sono le tariffe da entrambe le parti, meglio è per entrambe. Questo è esattamente l’obiettivo; resta da vedere se sarà possibile creare norme specifiche per determinati settori o se singoli settori potranno essere trattati in modo diverso. Da parte europea questa possibilità è vista con favore, mentre da parte americana è considerata con maggiore scetticismo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, durante la sua prima ‘conferenza stampa estiva’ in cui ha tracciato un bilancio dei primi 74 giorni del suo governo. “Ci troviamo quindi probabilmente nella fase finale dei negoziati – ha aggiunto – che dovranno concludersi entro la metà della prossima settimana o quella successiva. Sono attivamente coinvolto in questo processo e spero che si giunga a un risultato che preveda tariffe il più basse possibile per entrambe le parti”.