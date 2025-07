Ungheria, 100mila libri secolari rovinati dallo "scarafaggio delle farmacie"

Lo “scarafaggio delle farmacie”, conosciuto anche come “anobio del pane”, ha infestato gli antichi libri dell’Arcivescovado di Pannonhalma, in Ungheria. Le opere secolari sono state immediatamente tolte dagli scaffali dell’abbazia medievale nel tentativo di salvarle. I piccoli insetti (che si trovano spesso tra gli alimenti come cereali, farina, spezie e altri prodotti secchi) hanno preso di mira circa un quarto dei 400mila testi presenti nel monastero benedettino, considerato uno dei monumenti più antichi del Paese. Ora toccherà agli specialisti e agli addetti al restauro occuparsi della messa in sicurezza dei libri e della disinfestazione.