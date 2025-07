Guerra a Gaza, le notizie del 12 luglio: negoziati Israele-Hamas “vicini al collasso”, 60 palestinesi uccisi nella Striscia dall’alba

Continua il conflitto nella Striscia di Gaza, senza progressi dal punto di vista diplomatico per un cessate il fuoco: i negoziati tra Israele e Hamas, secondo la Bbc che cita funzionari palestinesi, sarebbero al collasso. Intanto dall’alba di oggi, sabato, almeno 60 palestinesi sarebbero stati uccisi in raid israeliani, 27 dei quali erano in attesa di aiuti. Ecco tutte le notizie dal Medio Oriente in diretta.

Le news dalla guerra a Gaza in diretta del 12 luglio Segui qui tutte le notizie live sulla guerra a Gaza. Sviluppi sul campo, retroscena diplomatici, testimonianze civili. Tutto quello che c’è da sapere sul conflitto in corso e sulle sue conseguenze regionali e internazionali. Inizio diretta: 12/07/25 07:00 Fine diretta: 12/07/25 23:30