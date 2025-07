Gaza, Netanyahu: “Accordo possibile in pochi giorni”

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è ripartito dagli Stati Uniti alla volta di Israele, dopo una visita di 4 giorni a Washington. Dopo aver visitato la storica dimora Monticello di Thomas Jefferson a Monticello, Netanyahu è arrivato alla base militare Andrews Joint Base a bordo del Marine One, l’elicottero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e lui e la moglie Sara sono saliti a bordo del Wing of Zion per il volo di ritorno. Lo riporta il Times of Israel. Poco prima, in un’intervista rilasciata a Newsmax, Netanyahu si è mostrato ottimista su un accordo su Gaza: “Spero che potremo concluderlo in pochi giorni”, ha dichiarato. “Probabilmente avremo un cessate il fuoco di 60 giorni. Faremo uscire il primo gruppo” di ostaggi “e poi useremo i 60 giorni per cercare di negoziare la fine di tutto questo”, ha aggiunto. “Pensiamo di poter portare a termine l’accordo”, ha proseguito. “Sconfiggeremo questi mostri e riporteremo a casa i nostri ostaggi”, ha concluso.

Hamas critica sanzioni Usa contro Albanese

Hamas ha criticato “l’imposizione di sanzioni da parte degli Stati Uniti alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Palestina, Francesca Albanese” come “una palese espressione della palese propensione dell’amministrazione statunitense nei confronti dei crimini di guerra sionisti”. “Le misure punitive adottate dagli Stati Uniti contro istituzioni e individui che svolgono il loro ruolo professionale e morale nella guerra di sterminio nella Striscia di Gaza, più recentemente Albanese, minano i fondamenti del diritto internazionale e umanitario e incoraggiano i leader criminali di guerra dell’occupazione a continuare i loro crimini brutali”, ha aggiunto il gruppo palestinese. Lo riporta Al Jazeera. Hamas ha chiesto all’amministrazione statunitense di invertire le sue politiche, “che la posizionano come un partner de facto nelle campagne per uccidere bambini e donne e distruggere la vita dei civili nella Striscia di Gaza“

Media: “18 palestinesi uccisi oggi a Gaza in raid Israele“

Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani lanciati a Gaza dall’alba. Lo riferiscono fonti ospedaliere ad Al Jazeera. Più della metà di loro era in cerca di aiuti. Almeno 10 persone sono state uccise e più di 60 sono rimaste ferite nei pressi di un centro di distribuzione degli aiuti della Ghf a nord-ovest di Rafah, nel sud della striscia di Gaza.