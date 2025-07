Ucraina, le notizie del giorno dell’11 luglio

Dalla quarta Ukraine Recovery Conference, ospitata a Roma, sono arrivati almeno due messaggi netti dalle massime autorità italiane. Uno lo indirizza la premier Giorgia Meloni verso Mosca. “Il piano russo di tentare di piegare gli ucraini con freddo, fame e paura è fallito”, dice la presidente del Consiglio all’apertura dei lavori. Il secondo messaggio arriva a chiusura della prima giornata di conferenza dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che lancia un monito: “Oggi è più che mai cruciale far sì che Kiev avverta che non è sola in questo delicato passaggio”.

Sia Meloni che Mattarella, insistono su un difficile ma necessario percorso verso la pace, e intanto provano ad allungare lo sguardo sul futuro del Paese aggredito dalla Russia. Alla Nuvola dell’Eur, dove arrivano delegazioni e leader di circa 70 Paesi, la premier lancia l’appello a costruire il “miracolo economico ucraino”. E dalla conferenza arriva l’impegno complessivo degli Stati per oltre 10 miliardi di euro. Che diventano 15 se si considerano i contratti firmati dalle imprese. Sempre ieri la call dei volenterosi a cui hanno preso parte, per la prima volta, anche gli Stati Uniti. Trump annuncia: “Lunedì farò annuncio importante sull’Ucraina”.