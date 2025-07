A Londra gli spettacolari campi di lavanda che fanno innamorare i turisti

Ogni anno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo affollano la Mayfield Lavender Farm, per i suoi iconici venticinque acri di campi di lavanda, a quindici miglia dal centro di Londra.

Il sito è un’azienda a conduzione familiare guidata da Lorna Maye e suo marito. ”Forse molti non sanno che questa zona del sud di Londra era molto famosa per la coltivazione della lavanda nel XVIII e XIX secolo. Quindi, anche se abbiamo iniziato nel 2006, in realtà è una tradizione che risale a molto tempo fa e questo è uno dei primi campi di lavanda vittoriani”, ha spiegato Maye secondo cui un tempo i campi si estendevano fino a Battersea, nel centro di Londra, e c’erano anche distillerie di lavanda a Clapham. Inizialmente nel 2006 i visitatori erano tutti britannici poi grazie ai social media, i turisti arrivano da tutto il mondo. I cinesi sono il gruppo più numeroso, insieme agli indiani e agli arabi