Zelensky a Roma dal Papa e da Mattarella, la visita in 10 foto

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma, per partecipare alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in programma nella Capitale il 10 e 11 luglio.

La visita del numero 1 di Kiev nella capitale è iniziata da Castel Gandolfo dove ha incontrato Papa Leone XIV. Il Pontefice, nell’accogliere Zelensky, ha mostrato la vista del lago di Albano e il presidente ucraino ha esternato tutta la sua ammirazione dicendo: “Che bella vista”. Tra i due il colloquio è stato in inglese. L’incontro è durato circa 30 minuti.

I due leader si sono soffermati sul conflitto in corso e sull’urgenza di percorsi di pace giusti e duraturi. Ribadita, riferisce la Santa Sede, “l’importanza del dialogo come via privilegiata per porre fine alle ostilità”.

La visita in Quirinale da Mattarella

Poi Zelensky è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella. “Benvenuto in questo palazzo, signor Presidente, è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia che lega l’Italia all’Ucraina e il pieno sostegno del nostro paese all’indipendenza, alla sovranità, alla integrità territoriale dell’Ucraina”, le parole del presidente della Repubblica che ha ribadito: “Con la vicinanza più intensa e concreta, la nostra posizione è e rimane assolutamente ferma e vorrei anche esprimere l’ammirazione per il comportamento del popolo ucraino, cosa che rafforza la nostra convinzione di appoggio e sostegno pieno nei confronti del suo paese”.