Kenya, scontri a proteste antigovernative: 10 vittime

Dieci persone sono morte lunedì in scontri tra polizia e manifestanti a Nairobi in Kenya nel corso di proteste antigovernative. Lo riferisce la Commissione per i diritti umani del Kenya, finanziata dallo Stato. Le autorità hanno bloccato le strade principali che conducono alla capitale e la maggior parte delle attività commerciali sono rimaste chiuse, nel tentativo di contenere i disordini. I manifestanti hanno acceso falò e lanciato pietre contro gli agenti, che a loro volta hanno sparato e lanciato lacrimogeni. Proteste sono state segnalate in 17 delle 47 contee del Paese.