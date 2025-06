Durante la protesta intonati slogan contro il governo

La polizia ha lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti durante una protesta nel centro di Nairobi, capitale del Kenya. La sicurezza fuori dal parlamento e dall’ufficio del presidente era stata aumentata in vista delle proteste previste per il primo anniversario delle manifestazioni contro le tasse in cui l’anno scorso furono uccise 60 persone. I manifestanti assaltarono il Parlamento, bruciando parte dell’edificio mentre i parlamentari fuggivano. Fu dispiegato l’esercito.

Oggi le attività commerciali a Nairobi sono rimaste chiuse e la polizia ha limitato la circolazione dei veicoli nel quartiere centrale degli affari. Centinaia di kenioti sono scesi in strada già dalle prime ore del mattino, intonando slogan contro il governo mentre la polizia lanciava gas lacrimogeni contro alcuni manifestanti.

