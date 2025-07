Il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare nei prossimi giorni

Le famiglie colpite dalle inondazioni in Texas sono tornate nelle proprie case, per verificare i danni. Regan Brown ha camminato domenica tra le rovine devastate dall’alluvione della casa dei suoi genitori a Hunt, in Texas. I suoi genitori, entrambi ottantenni, sono scappati dall’acqua che saliva mentre le inondazioni improvvise spazzavano la zona. Hanno anche salvato la loro vicina di 92 anni, rimasta intrappolata nella sua soffitta. I soccorritori, muovendosi su un terreno difficile, hanno continuato le ricerche disperate dei dispersi, tra cui 10 ragazze e un animatore del campo.

Nella contea di Kerr, sede del Camp Mystic e di altri campi giovanili nella regione collinare del Texas, i soccorritori hanno trovato i corpi di 68 persone, tra cui 28 bambini, ha detto nel pomeriggio lo sceriffo Larry Leitha. Altre dieci vittime sono state segnalate nelle contee di Travis, Burnet, Kendall, Tom Green e Williamson, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare nei prossimi giorni, ha affermato il colonnello Freeman Martin del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas.

