Russia, ministro dei Trasporti rimosso da Putin si è suicidato

In Russia Roman Starovoit, che è stato rimosso stamattina dall’incarico di ministro dei Trasporti da Vladimir Putin, è stato trovato morto nella sua casa a Odintsovo, nella regione di Mosca, e pare si tratti di un suicidio. Lo riportano diversi media russi, fra cui l’agenzia di stampa Ria Novosti, citando una fonte. Meduza cita un canale Telegram, Shot, secondo cui accanto al corpo è stata trovata un’arma.

Starovoit ricopriva il ruolo di ministri dei Trasporti da maggio del 2024 e il suo licenziamento stamattina è giunto con un decreto presidenziale. La rimozione è arrivata anche dopo un fine settimana di caos nei viaggi, con gli aeroporti che hanno bloccato centinaia di voli durante l’intensa stagione delle vacanze estive a causa della minaccia di attacchi da parte di Kiev.

Starovoit: chi era il ministro rimosso da Putin

Prima di essere nominato ministro dei Trasporti, Starovoit è stato governatore della regione russa di Kursk, al confine con l’Ucraina, dal 2019 al 2024. Secondo il canale Telegram 112, citato da Meduza, l’ex vice di Starovoit e suo successore come governatore di Kursk, Alexey Smirnov, avrebbe testimoniato contro di lui. Smirnov è attualmente agli arresti per un caso penale che riguarda appropriazione indebita di oltre un miliardo di rubli dal bilancio regionale durante la costruzione di strutture difensive lungo il confine con l’Ucraina.

Il ruolo di ministro passa al vice di Starovoit

Roman Starovoit è stato sollevato dall’incarico di ministro dei Trasporti proprio oggi. Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato Andrei Nikitin come ministro dei Trasporti ad interim. In precedenza, Putin aveva incontrato Nikitin al Cremlino, dove gli aveva proposto il passaggio a un nuovo incarico. “Andrej Sergeevic, vorrei proporle di fare un altro passo avanti nella sua carriera e di ricoprire la carica di ministro dei Trasporti ad interim della Federazione Russ”, gli aveva detto Putin, “il Primo Ministro Mikhail Mishustin apprezza molto le sue qualità imprenditoriali e personali, nonché i risultati che ottiene in tempi relativamente brevi”. Nikitin ricopriva la carica di viceministro dei Trasporti da febbraio. In precedenza, è stato a capo della Regione di Novgorod dal 2017.