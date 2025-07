Le parole del presidente degli Stati Uniti prima di salire sull'Air Force One

Prima di salire sull’Air Force One che lo ha riportato a Washington dopo aver trascorso il weekend nel suo golf club di Bedminster, New Jersey, Donald Trump ha parlato con i cronisti presenti della situazione in Medio Oriente. “Penso che ci siano buone possibilità di raggiungere un accordo con Hamas nel corso della settimana, nella prossima settimana, riguardo a diversi ostaggi. Sapete, abbiamo liberato molti ostaggi, ma per quanto riguarda quelli rimasti, molti di loro saranno liberati. Pensiamo di riuscirci questa settimana”.

