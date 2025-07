Home > Esteri > Gaza, nuovi attacchi mentre Netanyahu è a Washington per incontrare Trump

Nuovi attacchi sulla Striscia di Gaza lunedì, in seguito a molteplici esplosioni: nelle immagini si vede il fumo salire dalla Striscia. L’episodio è avvenuto mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si trovava a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dove era previsto un confronto su una nuova proposta di cessate il fuoco. Israele e Hamas stanno valutando una nuova proposta di tregua sostenuta dagli Stati Uniti, che prevede una pausa nei combattimenti, il rilascio degli ostaggi israeliani e l’invio di aiuti umanitari urgenti a Gaza. L’intesa punta anche ad avviare colloqui più ampi per porre fine al conflitto.