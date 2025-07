I musulmani sciiti commemorano il martirio dell'Imam Hussein, nipote del profeta Maometto

Decine di migliaia di pellegrini si sono riuniti domenica nella città irachena di Karbala per celebrare l’Ashura, il giorno sacro in cui i musulmani sciiti commemorano il martirio dell’Imam Hussein, nipote del profeta Maometto. Uomini, donne e bambini vestiti di nero si sono radunati intorno ai santuari dell’Imam Hussein e di suo fratello Abbas, eseguendo i tradizionali rituali di lutto che includono il battersi il petto, elegie e lamentazioni.

Il pellegrinaggio annuale è uno dei più grandi eventi religiosi del mondo sciita. L’Ashura ha un profondo significato religioso e storico per gli sciiti, poiché segna la battaglia di Karbala del 680 d.C., in cui l’Imam Hussein, insieme alla sua famiglia e ai suoi compagni, fu ucciso dopo aver rifiutato di giurare fedeltà al califfato omayyade, consolidando la scissione tra l’Islam sunnita e quello sciita. Per gli sciiti, la commemorazione è diventata il simbolo della resistenza contro la tirannia e l’ingiustizia.

