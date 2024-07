Le immagini delle celebrazioni da Kerbela e Baghdad

Migliaia di musulmani sciiti celebrano l’Ashura in Iraq. In questa importante ricorrenza religiosa commemorano il martirio di al-Husayn ibn Ali, nipote del profeta Maometto, ucciso nel 680. Molti si sono riuniti nel santuario di Kerbela, nella zona centrale del Paese, mentre altri hanno sfilato per le strade di Baghdad.

