La guida spirituale tibetana, in esilio dal 1959, è certo della sua reincarnazione

Il Dalai Lama ha festeggiato domenica il suo 90° compleanno nella città indiana di Dharamshala insieme a celebrità come l’attore statunitense Richard Gere e migliaia di buddisti tibetani. Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama, vive in esilio dal 1959, quando fuggì dal Tibet sotto il dominio cinese. All’inizio di questa settimana, il leader spirituale buddista vincitore del Premio Nobel per la Pace ha dichiarato che intende reincarnarsi dopo la morte, ponendo fine ad anni di speculazioni sul fatto che potesse essere l’ultima persona a ricoprire questo ruolo.

Ha anche affermato che il prossimo Dalai Lama dovrebbe essere trovato e riconosciuto secondo le tradizioni buddiste del passato. Sabato, il Dalai Lama ha detto che spera di vivere ancora per decenni, fino all’età di 130 anni. In passato il Dalai Lama ha affermato che il suo successore sarebbe nato nel “mondo libero”, al di fuori della Cina. Molti tibetani in esilio, tuttavia, temono che la Cina nominerà un proprio successore al Dalai Lama per rafforzare il controllo sul Tibet, territorio in cui ha inviato truppe nel 1950 e che da allora governa.

