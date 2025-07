Almeno 30 persone sono morte, tra cui membri della famiglia Abu al-Khair

Almeno 30 persone sono state uccise negli attacchi israeliani a Gaza durante la notte, secondo quanto riferito dai funzionari ospedalieri del territorio. Gli attacchi a Muwasi hanno ucciso almeno 13 persone, tra cui membri della famiglia Abu al-Khair. I partecipanti ai funerali si sono radunati attorno ai corpi avvolti in sacchi di plastica e deposti a terra fuori dall’obitorio dall’ospedale Nasser di Khan Younis. Hanno pregato per loro prima di trasferirli al cimitero per la sepoltura.

