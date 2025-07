Presente anche l'attore Sean Gunn

Migliaia di persone, tra cui decine di cosplayer, hanno partecipato sabato al Comic Con 2025 in Cile, l’evento più grande e atteso per i fan del mondo geek. Una delle apparizioni più attese era quella dell’attore americano Sean Gunn, che ha dichiarato di essere disposto “a lavorare su una produzione cilena”. Durante la sua permanenza all’evento, ha interagito con il pubblico rilasciando autografi ed esprimendo entusiasmo per il ritorno in un Paese che, secondo lui, è il preferito di suo fratello, il noto regista e attuale CEO dei DC Studios, James Gunn. Sean Gunn è Maxwell Lord nel primo film del DC Universe Superman, di prossima uscita, diretto da suo fratello James.

