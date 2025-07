I passeggeri hanno dovuto essere evacuati dall'aereo attraverso le uscite di emergenza.

Almeno 18 persone sono rimaste ferite, molte in modo lieve, per un incendio scoppiato ieri notte a bordo di un aereo Ryanair che si trovava all’aeroporto di Palma di Maiorca, in Spagna. Lo riferiscono i media iberici. Sei persone sono state ricoverate in ospedale, riporta il Diario de Mallorca. L’incidente ha causato momenti di enorme tensione e i passeggeri hanno dovuto essere evacuati dall’aereo attraverso le uscite di emergenza.

Un incendio en un avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma provoca varios heridos.https://t.co/a9vOJyrJTc pic.twitter.com/dyiaQqfBUi — Niporwifi © (@niporwifi) July 5, 2025

Alcuni sono rimasti feriti dopo essere saltati sulla pista direttamente dalle ali dell’aereo. Gli eventi sono avvenuti dopo le 00.30 di questo sabato. Il centro di coordinamento, riferisce El Paìs, ha ricevuto un avviso di incendio all’interno di un aereo Ryanair che si trovava sulla pista dell’aeroporto mentre si preparava a decollare. In un video pubblicato sui social da un lavoratore dell’aeroporto, si vede l’aereo con diverse persone che camminano su una delle ali e si lanciano sulla pista.

